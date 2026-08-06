ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान का आया जवाब, ‘किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए सेना तैयार’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य को बहुत जल्द नहीं खोला गया तो ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा। गौरतलब है कि होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक है, जिसके जरिए खाड़ी के प्रमुख उत्पादक देशों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का निर्यात किया जाता है।