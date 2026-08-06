Sheikh Hasina की बांग्लादेश वापसी पर PM Tarique Rahman के सलाहकार ने उठाए सवाल, बोले- ‘तीन महीने और क्यों इंतजार?’

प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार ने कहा, 'दिसंबर में क्यों? यदि वह दृढ़ हैं तो अभी आ जाएं। अभी अगस्त है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर… तीन महीने और क्यों इंतजार? उन्हें अभी लौटना चाहिए। फिर बांग्लादेश की जनता और यहां की व्यवस्था उनका सामना करेगी। बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन और जनता की राय तय करेगी कि उनका स्वागत होगा या उन्हें जेल जाना पड़ेगा।' अलाल का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को घोषणा की कि वह दिसंबर में अपने देश लौटेंगी।