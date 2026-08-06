PoK में हिंसा पर UK में भड़का गुस्सा, ब्रैडफोर्ड की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों में चलाए गए सुरक्षा अभियानों के नाम पर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। बहुत ज्यादा बल प्रयोग, बेवजह घरों पर छापे और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के कारण कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस हिंसक माहौल का सबसे बुरा असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा है, जो डर के साये में जीने को मजबूर हैं।