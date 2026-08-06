अपने सुप्रीम लीडर से नहीं मिल पा रहे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, कहा- अभी उनसे बातचीत भी मुश्किल

कुछ समय के लिए उत्तरी और दक्षिणी रास्ते की जगह एक नया रास्ता ईरान के इलाके से होकर निकलेगा। यह दो से चार महीने तक चलेगा। लेकिन एक सूत्र के मुताबिक स्ट्रेट फिर से खुलने के लिए अमेरिका को अपने वादे पूरे करने होंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है। प्रतिबंधों और जंग के बीच भी ईरान अपनी नीति पर अड़ा हुआ है।