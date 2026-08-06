Iran Oman Talks: हॉर्मुज खुलने से पहले धमाकों की गूंज! ईरान-ओमान समझौते के बीच समुद्र में नया खतरा

Houthi Tanker Attack: पश्चिम एशिया की भू-राजनीति इस समय कूटनीतिक वार्ताओं और भयंकर युद्ध के मुहाने पर झूल रही है। एक तरफ ईरान और ओमान रणनीतिक रूप से संवेदनशील 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को खोलने के अंतिम समझौते पर पहुंचते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाल सागर और दक्षिण लेबनान में बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भले ही अमेरिका कूटनीति के जरिए शांति का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत में जंग का दायरा और घातक होता जा रहा है।