6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Iran Oman Talks: हॉर्मुज खुलने से पहले धमाकों की गूंज! ईरान-ओमान समझौते के बीच समुद्र में नया खतरा

Strait of Hormuz: ओमान जलडमरूमध्य के नए रूट मैप पर ईरान की सहमति के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि, यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी तेल टैंकरों पर किए गए नए हमलों और इजराइल-लेबनान सीमा पर भड़के भीषण संघर्ष ने अमेरिका व ट्रंप प्रशासन के कूटनीतिक दांव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 06, 2026

Iran War Live, Strait of Hormuz, Houthi Tanker Attack

Iran War: ईरान-ओमान समझौते की उम्मीद, हूती हमलों के बीच खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी सतर्कता (फोटो सोर्स:@aljazeera.com)

Houthi Tanker Attack: पश्चिम एशिया की भू-राजनीति इस समय कूटनीतिक वार्ताओं और भयंकर युद्ध के मुहाने पर झूल रही है। एक तरफ ईरान और ओमान रणनीतिक रूप से संवेदनशील 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को खोलने के अंतिम समझौते पर पहुंचते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाल सागर और दक्षिण लेबनान में बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भले ही अमेरिका कूटनीति के जरिए शांति का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत में जंग का दायरा और घातक होता जा रहा है।

ईरान-ओमान समझौते की उम्मीद

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के बीच एक बड़े समझौते पर मुहर लगने ही वाली है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, दोनों देशों ने इस जलमार्ग से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए नए मार्ग निर्देशांकों (Route Coordinates) को अंतिम रूप दे दिया है।

हालांकि, इस कूटनीतिक प्रगति के बीच खतरे के बादल पूरी तरह छंटे नहीं हैं। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) ने रिपोर्ट दी है कि ओमान के कुमजार तट के पास जलडमरूमध्य से गुजर रहे एक तेल टैंकर के कैप्टन ने अचानक दो तेज धमाकों की आवाजें सुनीं। गनीमत यह रही कि इस घटना में टैंकर और उसके चालक दल के सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इसने समुद्री गलियारे की सुरक्षा पर फिर से प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप और वांस का बयान: "वार्ता कठिन, पर शांति की कोशिश जारी"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे युद्ध की जगह कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे निर्दोष लोगों की जान नहीं जाने देना चाहते।

वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों का बचाव करते हुए ईरान के नेतृत्व को अत्यधिक जटिल और विभाजित बताया। वांस ने कहा:

"ईरानियों के साथ बातचीत करना बेहद कठिन काम है। उनका सिस्टम काफी बिखरा हुआ है। उनके शासन में एक धड़ा युद्ध खत्म करना चाहता है, तो दूसरा कट्टरपंथी धड़ा इसे जारी रखने पर आमादा है। हमारी जिम्मेदारी इस जटिलता के बीच अमेरिका और दुनिया के हित में सर्वोत्तम परिणाम निकालना है।"

सऊदी टैंकरों पर हुती विद्रोहियों का हमला: लाल सागर में नया संकट

कूटनीतिक वार्ताओं के बीच यमन के ईरान-समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में लाल सागर के यनबू बंदरगाह के पास और अदन की खाड़ी में दो सऊदी तेल टैंकरों पर भीषण हमला करने का दावा किया है। इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि यदि हॉर्मुज में शांति बन भी जाती है, तो भी लाल सागर का व्यापारिक मार्ग बेहद संवेदनशील बना रहेगा।

दूसरी ओर, इजराइल और लेबनान सीमा पर भी जंग और उग्र हो गई है। दक्षिण लेबनान के मजदल सेलम कस्बे में एक धमाके में दो इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद, इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सैन्य नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी समझौते के मोहताज नहीं हैं और गाजा व लेबनान में अपने आक्रामक अभियानों को लगातार जारी रखेंगे।

दुनिया और भारत पर क्या होगा असर?

प्रमुख कारकवैश्विक एवं क्षेत्रीय प्रभाव
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्वदुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल का लगभग 20% से 25% हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से गुजरता है। इसे बंद या बाधित करने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं।
भारत पर सीधा प्रभावभारत अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। हॉर्मुज में स्थिरता से भारत के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुचारू रहेगी, लेकिन लाल सागर में हुती हमलों से जहाजों को 'केप ऑफ गुड होप' से घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे माल भाड़ा (Freight Charges) बढ़ गया है।
वैश्विक सप्लाई चेन संकटलाल सागर और फारस की खाड़ी में एक साथ तनाव बने रहने से वैश्विक लॉजिस्टिक्स, बीमा प्रीमियम और ईंधन की दरें प्रभावित हो रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई का खतरा मंडरा रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Aug 2026 06:36 am

Published on:

06 Aug 2026 06:32 am

Hindi News / World / Iran Oman Talks: हॉर्मुज खुलने से पहले धमाकों की गूंज! ईरान-ओमान समझौते के बीच समुद्र में नया खतरा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बेंजामिन नेतन्याहू की दो-टूक – ‘डोनाल्ड ट्रंप हैं अच्छे दोस्त, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए इज़रायल जो ज़रूरी होगा वो करेगा’

Benjamin Netanyahu
विदेश

हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा पर बड़ा भरोसा: श्रीलंका की धरती का भारत के खिलाफ नहीं होगा इस्तेमाल, राष्ट्रपति दिसानायके का आश्वासन

India Sri Lanka Relations, Vikram Misri, Anura Kumara Dissanayake, India Sri Lanka News, MEA India, Neighbourhood First Policy,
विदेश

Article 370 Anniversary: धारा 370 की वर्षगांठ पर पाकिस्तान के ‘यौम-ए-इस्तेहसाल’ को भारत ने नकारा, कहा- ‘राजनीतिक ढोंग’

Jammu and Kashmir Article 370
विदेश

जुलाई क्रांति एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, यूनुस ने साजिश का सच उजागर किया: शेख हसीना

Sheikh Hasina
विदेश

नए टैरिफ के बाद चीन का पलटवार, 6 अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया- ड्रोन एक्सपोर्ट पर भी रोक

Blacklists US Companies
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.