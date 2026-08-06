Russia Ukraine War: यूक्रेन ने रूस की दो ऑयल रिफाइनरियों पर किया हमला, काला सागर में भी कार्रवाई का दावा

Ukraine Russia Latest News: रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूस की दो तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है। जेलेंस्की के अनुसार, यूक्रेनी सेना ने यारोस्लावल की स्लावनेफ्ट-यानोस रिफाइनरी और बश्कोर्तोस्तान की बाशनेफ्ट-नोवोइल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इससे पहले खबर आई थी कि यारोस्लावल तेल रिफाइनरी से काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि यह घटना यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद हुई। यारोस्लावल के गवर्नर मिखाइल एव्रायेव ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। हालांकि, ड्रोन के मलबे के गिरने से तीन घरों में आग लग गई। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर में रूस की दो सैन्य गश्ती नौकाओं और रूस के 'शैडो फ्लीट' से जुड़े कुछ जहाजों को भी निशाना बनाया है।