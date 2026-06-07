ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई करेगा अमेरिका! जब्त की हुई ईरानी संपत्ति कर सकता है ट्रांसफर

रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन यह एनालिसिस (आकलन) कर रहा है कि ईरान के हमलों से खाड़ी देशों को कितना नुकसान हुआ और क्या जब्त फंड से उसकी भरपाई संभव है। अगर यह प्लान आगे बढ़ती है, तो अमेरिका-ईरान संबंधों में और भी कड़वाहट आ सकती है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीजफायर है। अमेरिका की तरफ से बार-बार शांति समझौते पर जोर दिया जा रहा है। उधर ईरान भी अपनी शर्तों को मनवाने में लगा हुआ है।