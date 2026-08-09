Iran US Agreement: क्या अमेरिका से समझौते के मूड में है ईरान? मसूद पेजेशकियन के बयान ने बढ़ाई हलचल

Iran War Latest News: पश्चिम एशिया में बारूद की गंध के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के ताजा बयान ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लंबे समय से ‘न युद्ध, न शांति’ के अनिर्णायक भंवर में फंसे ईरान ने संकेत दिया है कि मौजूदा हालात समझौते के लिए सबसे मुफीद हैं। अपनी सैन्य मजबूती का दम भरते हुए तेहरान अब टकराव की जगह संवाद की मेज पर समाधान तलाशने की वकालत कर रहा है।