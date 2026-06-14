अमेरिका का बड़ा दावा: ईरान के साथ होगा ‘बेहतरीन समझौता’, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चर्चा

Iran US Agreement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर कब होगी डील इसको लेकर जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि 14 जून को अमेरिका और ईरान के बाच समझौता होने वाला है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने होर्मुज और समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक मजबूत और बेहतरीन समझौते पर पहुंचने वाले हैं।