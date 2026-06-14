14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका का बड़ा दावा: ईरान के साथ होगा ‘बेहतरीन समझौता’, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चर्चा

US-Iran War: अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता कर सकते हैं। वहीं, फ्रांस में होने वाली ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चर्चा होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 14, 2026

Donald Trump Iran Deal

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो : ANI)

Iran US Agreement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर कब होगी डील इसको लेकर जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि 14 जून को अमेरिका और ईरान के बाच समझौता होने वाला है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने होर्मुज और समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ एक मजबूत और बेहतरीन समझौते पर पहुंचने वाले हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते के तहत ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बिना किसी टोल शुल्क के खोलना होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान द्वारा होर्मुज खोलने के साथ ही अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। इसके बाद अगले चरण में होर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों (माइंस) को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी होगी चर्चा

इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी होने वाली बातचीत को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि G7 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता G7 बैठक के दौरान अंतिम रूप नहीं लेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की वैश्विक भूमिका और भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर काफी महत्वाकांक्षी हैं। अमेरिका ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादों और कुछ कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाएं देख रहा है। 

भारत का दौरा करेगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत अभी जारी है और आने वाले हफ्तों में समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जल्द ही एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा ताकि व्यापार समझौते पर आगे की बातचीत को गति दी जा सके। 

उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच अब तक कोई औपचारिक व्यापार समझौता नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश स्वाभाविक आर्थिक साझेदार हैं और एक-दूसरे की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

फ्रांस दौरे पर कई अहम बैठकों में शामिल होंगे ट्रंप

अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, अवैध प्रवासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

फ्रांस पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सबसे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, कतर के अमीर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी से भी मुलाकात करेंगे।

अमेरिका को पता था जहाज में भारतीय नाविक मौजूद फिर भी किया हमला, तीन लोगों की मौत

ये भी पढ़ें
Indian sailors dead Oman

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Jun 2026 06:52 am

Hindi News / World / अमेरिका का बड़ा दावा: ईरान के साथ होगा ‘बेहतरीन समझौता’, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी चर्चा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हिज़बुल्लाह ने लेबनान में इज़रायली सेना को बनाया निशाना, ड्रोन्स से किया हमला

Hezbollah drone attack on Israeli positions
विदेश

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का बड़ा दावाः लद्दाख और सिक्किम में दिखे थे UFO, 72 फाइलें की जारी

Pentagon UFO files leaked sightings India Ladakh Sikkim
राष्ट्रीय

PM Modi France Visit: राफेल डील पर फ्रांस और भारत की होगी बात, डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी मुलाकात

PM Modi and Macron meeting in France.
विदेश

US-Iran Conflict: अपने 80वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप बोले- आज होंगे डील पर हस्ताक्षर, ईरान ने कहा- नहीं

donald trump claims us-iran deal, Iran denies.
विदेश

Trump Modi Meet: पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होगी मुलाकात, फ्रांस में मिलेंगे दोनों नेता

pm modi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.