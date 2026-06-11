अमेरिका-ईरान तनाव के बीच ट्रंप की कड़ी चेतावनी, बोले- परमाणु हथियार मिला तो इजरायल का अस्तित्व खतरे में

Iran-US Tensions: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो इससे न केवल इजरायल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता भी प्रभावित होगी।