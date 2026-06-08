इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से एंकर ने मांगे चुनावों में धांधली के सबूत, बीच में छोड़कर भागे अमेरिकी राष्ट्रपति; देखें Video

Donald Trump Interview: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बीच इंटरव्यू छोड़कर जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल, NBC के कार्यक्रम में एंकर क्रिस्टन वेल्कर के साथ तीखी बहस हुई। इसके बाद बीच इंटरव्यू में ट्रंप ने एंकर से कहा अभ इसे यहीं खत्म करते हैं, मेरे लिए बहुत हो चुका। धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने अपना माइक्रोफोन उतारा और स्टूडियो छोड़ दिया।