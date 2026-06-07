US-Iran War: होर्मुज में बढ़ा तनाव, अमेरिकी सेना ने मार गिराए ईरान के दो ड्रोन

US-Iran War: पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा बने ईरान के दो आत्मघाती (वन-वे अटैक) ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आज मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी बलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बने ईरानी ड्रोन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अमेरिकी सेना ईरानी आक्रामकता का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।