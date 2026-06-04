इजरायल-लेबनान के बीच युद्धविराम लागू करने पर बनी सहमति, हिजबुल्लाह पर रखी गई बड़ी शर्त

Israel-Lebanon Ceasefire: अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच अहम वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमति बन गई। हालांकि इजरायल ने एक बड़ी शर्त भी रख दी। इजरायल ने कहा कि यह समझौता तभी पूरी तरह लागू होगा, जब हिजबुल्लाह की ओर से सभी हमले पूरी तरह बंद होंगे और दक्षिणी लेबनान से उसके सभी लड़ाके हटाए जाएंगे।