डोनाल्ड ट्रंप से मिले वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की, यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का दिया प्रस्ताव

ज़ेलेन्स्की ने अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) की टीम से भी मुलाकात की, जो अमेरिका की सबसे मज़बूत कंपनियों में से एक है, और यूक्रेन के साथ समय से मिलकर काम कर रही है। लॉकहीड मार्टिन ही ATACMS, HIMARS, F-16 और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें बनाती है। ज़ेलेन्स्की ने लॉकहीड मार्टिन की टीम के साथ अपने सहयोग को और बढ़ाने यानी मिलकर प्रोडक्शन करने और टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान पर चर्चा की। ज़ेलेन्स्की ने कहा कि जो लोग लोगों की जान बचाने में उनकी मदद करते हैं, उनके साथ साझा करने के लिए यूक्रेन के पास भी कुछ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पैट्रियट और दूसरे सिस्टम से जुड़ी अपनी संयुक्त क्षमताओं के बारे में लॉकहीड मार्टिन टीम से बात की और बताया कि उनकी टीमें जल्द से जल्द मिलकर प्रोडक्शन शुरू करने और लोगों की जान बचाने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खास समाधानों पर काम कर रही हैं।