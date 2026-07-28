‘अमेरिका किसे हथियार बेचेगा, यह कोई बाहरी नेता तय नहीं करेगा’, बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप का दो टूक जवाब

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी महीने की शुरुआत में तुर्किये को अमेरिकी एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने का कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। CNN को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप से इस बिक्री को मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया है। उनका यह बयान ऐसे समय आया था, जब ट्रंप ने संकेत दिया था कि वह अपने पहले कार्यकाल में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने पर विचार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा था, 'अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान तुर्किये को बेचना, उसे अमेरिका का मित्र राष्ट्र नहीं बना देता।'