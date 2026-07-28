एआई को चकमा देगा ‘घोस्ट फॉन्ट’, इंसान पढ़ लेगा लेकिन मशीन उलझ जाएगी

'घोस्ट फॉन्ट' का नाम सुनकर लगता है कि यह कोई नया फॉन्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दरअसल चलते हुए हजारों छोटे-छोटे डॉट्स से बना एक विज़ुअल सिस्टम है। इसमें कुछ डॉट्स एक दिशा में और बाकी दूसरी दिशा में चलते हैं। इंसान इन डॉट्स की गति को पहचानकर उनके बीच छिपे अक्षरों और शब्दों को पढ़ सकता है। वहीँ दूसरी तरफ ज़्यादातर एआई मॉडल्स इस वीडियो को कई अलग-अलग फ्रेम के रूप में देखते हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ डॉट्स दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बीच छिपे शब्द समझ नहीं आते। इस फॉन्ट की मदद से एआई को आसानी से चकमा दिया जा सकता है।