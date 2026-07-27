डोनाल्ड ट्रंप का दावा – अमेरिका और ईरान में चल रही बातचीत, हो सकता है कुछ अच्छा

अमेरिका (United States of America) ने ईरान (Iran) पर लगातार 13 रात हमले किए, जिसके जवाब में ईरानी सेना ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपनी सैंन्य कार्रवाई रोक दी है। ट्रंप एक बार फिर कूटनीति और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच बातचीत पर बड़ी बात कह दी है।