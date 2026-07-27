Nigeria Attack: नाइजीरिया के कडुना में नरसंहार, अंधाधुंध गोलीबारी में 30 लोगों की मौत

साउदर्न कडुना पीस एंड सिक्योरिटी नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि लगभग इसी समय पिछले वर्ष भी इसी गांव पर हमला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। उनके अनुसार, लगातार हो रहे हमलों के कारण स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय निवासी राफेल जोशुआ ने बताया कि मृतकों के शवों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि घायलों का भी इलाज जारी है।