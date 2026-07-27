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Nigeria Attack: नाइजीरिया के कडुना में नरसंहार, अंधाधुंध गोलीबारी में 30 लोगों की मौत

नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने एक गांव पर हमला कर 30 लोगों की हत्या कर दी। हमले में कई लोग घायल हुए हैं जबकि किसी संगठन ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 27, 2026

Nigeria Attack, Kaduna Attack, Nigeria News, Gunmen Attack Nigeria, Kaduna State, Naridon Village, Bandit Attack,

नाइजीरिया के कडुना में नरसंहार: अंधाधुंध गोलीबारी में 30 लोगों की मौत (फोटो - एक्स/@Raajeev_Chopra)

Nigeria Attack: पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी कडुना राज्य में रविवार देर रात हुए हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के मुताबिक, हथियारबंद हमलावरों ने काउरा काउंसिल क्षेत्र के नारिडोन गांव पर धावा बोला। हमले में कई अन्य लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

एक साल पहले भी इसी गांव पर हुआ था हमला

साउदर्न कडुना पीस एंड सिक्योरिटी नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि लगभग इसी समय पिछले वर्ष भी इसी गांव पर हमला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। उनके अनुसार, लगातार हो रहे हमलों के कारण स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय निवासी राफेल जोशुआ ने बताया कि मृतकों के शवों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि घायलों का भी इलाज जारी है।

प्रशासन ने नहीं दी तत्काल प्रतिक्रिया

कडुना राज्य के गृह एवं आंतरिक सुरक्षा आयुक्त सुले शुआइबू ने कहा कि उन्हें इस हमले की अभी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। नाइजीरिया में हाल के वर्षों में हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं और कई बार स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया आने में समय लगता है।

किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य नाइजीरिया में सक्रिय हथियारबंद गिरोह अक्सर गांवों पर हमले और फिरौती के लिए अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं।

लगातार हिंसा से जूझ रहा है नाइजीरिया

नाइजीरिया लंबे समय से कई तरह की हिंसक गतिविधियों का सामना कर रहा है। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र गिरोहों के अलावा, उत्तर-पूर्व में बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) जैसे चरमपंथी संगठन भी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों ने देश के कई हिस्सों में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

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Updated on:

27 Jul 2026 09:52 pm

Published on:

27 Jul 2026 09:52 pm

Hindi News / World / Nigeria Attack: नाइजीरिया के कडुना में नरसंहार, अंधाधुंध गोलीबारी में 30 लोगों की मौत

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