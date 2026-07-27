27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सऊदी अरब ने ईरान समर्थित ड्रोन किया ढेर, इराक में बड़े हमले की साजिश नाकाम

Drone attack in Iraq: सऊदी अरब ने इराक में एक बड़ा हमला नाकाम करते हुए ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा दागे गए ड्रोन को मार गिराया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Jul 27, 2026

Saudi Arabia shoots down drone

militia drone attack.photo- AI

Drone attack in Iraq: सऊदी अरब ने इराक में एक बड़ा हमला नाकाम करते हुए ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा दागे गए ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर जारी बयान ऐसे समय आया है जब हफ्तों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और ईरान ने सप्ताहांत में अपने हमले रोक दिए थे।

पेट्रोलियम संयंत्र निशाने पर

ससऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय से जारी सूचना के अनुसार उसके वायु रक्षा बलों ने ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा इराक से दागे गए कई ड्रोनों को हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया है। ये ड्रोन देश की राजधानी रियाद और पूर्वी प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण पेट्रोलियम संयंत्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की इस कोशिश को विफल कर दिया गया है।

एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते खतरों को भांपते हुए ड्रोनों को मार गिराया। क्षेत्रीय तनाव
हाल के दिनों में खाड़ी देशों के ऊपर हवाई हमलों और ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है।इस घटना से क्षेत्रीय सुरक्षा और इराक से ऑपरेट होने वाले सशस्त्र समूहों पर लगाम कसने का दबाव बढ़ गया है।

सऊदी अरब का हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला

सऊदी अरब ने दो दिन पहले कहा कि उसके नेतृत्व वाले बलों ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले ईरान समर्थित हूती समूह ने दावा किया था कि उसने सप्ताह की शुरुआत में लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। लाल सागर में हमलों से तनाव की स्थिति बन रही है। हूती विद्रोहियों ने बीते सप्ताह सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी।

ट्रंप भी दे चुके चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, यदि हूती विद्रोही आगे भी ऐसे हमले करते हैं तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानेगा। यह बयान हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी तेल टैंकरों पर हमले का दावा करने के बाद आया था। ट्रंप ने कहा कि यदि हूती विद्रोही फिर हमला करते हैं तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि हूती ईरान के प्रतिनिधि और उसके समर्थन से काम करने वाला समूह हैं। ऐसी स्थिति में ईरान और स्वयं हूती, दोनों को भारी सैन्य सजा दी जाएगी।

होर्मुज से कैस्पियन सागर तक, तीन ओर से घिर गया ईरान, जानें क्यों बढ़ी दुनिया की टेंशन

ये भी पढ़ें
IRGC claims strike on US forces

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Jul 2026 06:58 pm

Published on:

27 Jul 2026 06:36 pm

Hindi News / World / सऊदी अरब ने ईरान समर्थित ड्रोन किया ढेर, इराक में बड़े हमले की साजिश नाकाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ड्रोन अटैक की कोशिश, एयर डिफेंस ने किया नाकाम

US Iran Tension
विदेश

ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब, कहा- अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, हॉर्मुज पर हमारा ही कब्जा रहेगा

US Imposes 10% Additional Tariff on Indian Imports.
विदेश

बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर किया हमला, हाईवे जाम कर 200 से ज्यादा गाड़ियां फूंकीं, कई सैनिकों की मौत

N-40 Highway Blockade, Chaghi District, Nushki Attack
विदेश

फिलीपींस में हाई अलर्ट! राष्ट्रपति के संबोधन से कुछ घंटे पहले जोरदार धमाका

Improvised Explosive Device Blast Philippines
विदेश

Gray Divorces: 50-60 की उम्र में अपने पतियों को क्यों छोड़ रही महिलाएं? भारत समेत कई देशों में बढ़ गया ये ट्रेंड

Gray divorce
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.