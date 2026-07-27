सऊदी अरब ने ईरान समर्थित ड्रोन किया ढेर, इराक में बड़े हमले की साजिश नाकाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, यदि हूती विद्रोही आगे भी ऐसे हमले करते हैं तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानेगा। यह बयान हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी तेल टैंकरों पर हमले का दावा करने के बाद आया था। ट्रंप ने कहा कि यदि हूती विद्रोही फिर हमला करते हैं तो अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि हूती ईरान के प्रतिनिधि और उसके समर्थन से काम करने वाला समूह हैं। ऐसी स्थिति में ईरान और स्वयं हूती, दोनों को भारी सैन्य सजा दी जाएगी।