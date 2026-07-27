होर्मुज से कैस्पियन सागर तक, तीन ओर से घिर गया ईरान, जानें क्यों बढ़ी दुनिया की टेंशन

चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और तेल खरीदार है, लेकिन युद्ध के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार भी प्रभावित हुआ है। चीनी आंकड़ों के अनुसार, गैर-तेल व्यापार में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 75 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, होर्मुज़ स्ट्रेट के साथ-साथ बाब अल-मंदेब और कैस्पियन सागर में भी तनाव बढ़ गया है। यमन के हूती समूह की कार्रवाई और कैस्पियन सागर में एक ईरान से जुड़े जहाज पर हमले ने नए समुद्री व्यापार मार्गों को भी जोखिम में डाल दिया है। इससे आयात-निर्यात की लागत और बीमा खर्च बढ़ने की आशंका है। लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच ईरान में गरीबी, महंगाई और लोगों की क्रय शक्ति में गिरावट भी बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति काफी हद तक युद्ध, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगी।