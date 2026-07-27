ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब, कहा- अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, हॉर्मुज पर हमारा ही कब्जा रहेगा

ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका बमबारी नहीं करेगा, तब तक हम भी अपने हमले रोकेंगे। ईरानी मीडिया ने खबर दी कि सोमवार सुबह ही छह जहाजों को बिना इजाजत हॉर्मुज पार करने की कोशिश करने पर वापस भेज दिया गया। एक जहाज को निशाना भी बनाया गया।