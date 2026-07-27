Iran-US Tensions: माफिया गैंग की तरह व्यवहार करता है- ईरान ने अमेरिका को ठहराया दोषी

ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने 14 सूत्रीय समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना और परमाणु कार्यक्रम तथा होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खोलना था। हालांकि समझौता टूटने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। अमेरिका ने ईरानी सैन्य और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, जबकि ईरान ने जवाबी हमलों में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब दोनों देशों के बीच जारी बयानबाजी ने पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा दिया है।