यूक्रेन ने रूस मे मचाया कत्लेआम, 9 दिन में 86 लोगों को उतारा मौत के घाट

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) 24 फरवरी, 2022 से जारी है और इसे 53 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इतने लंबे समय से चले आ रहे युद्ध का फिलहाल कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब लगा था कुछ ही दिन में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जीत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन को कई देशों से सैन्य और आर्थिक मदद मिली, जिसकी वजह से अभी भी वो रूस का सामना कर रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है, लेकिन पिछले कुछ समय में यूक्रेन ने भी रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में जान-माल का नुकसान हो रहा है।