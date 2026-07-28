साहस की कमी या कुछ और, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते CJP जैसे आंदोलन?

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रतिबंध से पहले पाकिस्तान में छात्र राजनीति फल-फूल रही थी। 1968-69 के बड़े जन-आंदोलन में छात्र समूह सबसे आगे थे। इस आंदोलन के कारण राष्ट्रपति अयूब खान को महीनों तक चले देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि, जिया के शासनकाल में छात्र संघों को दबाने से एक बड़ा बदलाव आया और राजनीतिक लामबंदी के केंद्र के तौर पर कैंपस की भूमिका कमजोर हो गई। तब से पाकिस्तान में युवाओं के नेतृत्व वाले बहुत कम देशव्यापी आंदोलन हुए हैं। एक उल्लेखनीय अपवाद 'स्टूडेंट्स सॉलिडैरिटी मार्च' था, जो 2018 और 2022 के बीच हर साल आयोजित किया गया। इसमें छात्र संघों को बहाल करने और छात्रों को ज्यादा अधिकार देने की मांग की गई। आंदोलनकारियों की इन मांगों के बावजूद छात्र संघों पर प्रतिबंध काफी हद तक कायम हैं। इस वजह से पाकिस्तान में उस तरह के संगठित कैंपस नेटवर्क का अभाव है, जिन्होंने दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में युवा आंदोलनों को मजबूती दी है।