‘अल्लाह ने मुझे औरतों को मारने का आदेश दिया’, पेरिस में तीन महिलाओं पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी का दावा

Paris Knife Attack : पेरिस में हाल ही में हुए एक हमले ने पूरे फ्रांस को हिला दिया है। यह घटना पेरिस के पोर्ते दे क्लिशी इलाके के पास हुई थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं पर अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान हिम्मत दिखाते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने और एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ लिया था जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। खबरों के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान यह दावा किया कि उसे यह अपराध करने का आदेश अल्लाह ने दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।