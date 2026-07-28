‘अल्लाह ने मुझे औरतों को मारने का आदेश दिया’, पेरिस में तीन महिलाओं पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी का दावा

तीन महिलाओं पर हमला करने वाला आरोप (फोटो- Paul A. Szypula एक्स पोस्ट)
Paris Knife Attack : पेरिस में हाल ही में हुए एक हमले ने पूरे फ्रांस को हिला दिया है। यह घटना पेरिस के पोर्ते दे क्लिशी इलाके के पास हुई थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं पर अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान हिम्मत दिखाते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने और एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ लिया था जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। खबरों के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान यह दावा किया कि उसे यह अपराध करने का आदेश अल्लाह ने दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के बयान के अनुसार, आरोपी दो बड़े किचन चाकू लेकर सड़क पर पहुंचा और 19, 24 और 36 साल की तीन महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में घायल महिलाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में एक महिला गर्भवती भी है। तीन में से दो महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए है।
इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले स्नैपचैट पर इसका वीडियो सामने आया था जिसके बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इसकी पुष्टि की। वीडियो में लंबे काले बालों वाला एक व्यक्ति क्रीम रंग का ट्रैकसूट पहने दिखाई देता है। उसके दोनों हाथों में बड़े चाकू हैं और वह एक महिला पर हमला करने की कोशिश करता नजर आता है। वीडियो से यह साफ नहीं हो पाया कि उस समय महिला घायल हुई या नहीं। इसके बाद की क्लिप में आरोपी सड़क पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पास दोनों चाकू पड़े हैं। इसी दौरान वह कहता सुनाई देता है, मुझे अल्लाह ने आदेश दिया था।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी 26 वर्षीय मोहम्मद अली बुहदजार ने बताया कि जैसे ही उन्होंने आरोपी को एक महिला की पीठ में चाकू मारते देखा, उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से उसे रोकने की अपील की। एक व्यक्ति ने आरोपी की तरफ सूटकेस फेंका, जिससे उसके हाथ से दोनों चाकू गिर गए। इसके बाद कई लोगों ने मिलकर उसे जमीन पर गिराया और पकड़ लिया। इसी दौरान ऑफ ड्यूटी एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और आरोपी को हिरासत में ले लिया। गृह मंत्री ने इस पुलिसकर्मी की बहादुरी की सराहना करते हुए इसे साहसिक कदम बताया।
फ्रांस के गृह मंत्री ने कहा कि अभी तक हमले की असली वजह सामने नहीं आई है। आरोपी की पहचान की पुष्टि भी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी के समय उसके बयान उलझे हुए और स्पष्ट नहीं थे। इसी वजह से पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक अभियोजन कार्यालय (PNAT) भी इस मामले में जांच शुरू करने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी संभावित एंगल की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।
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