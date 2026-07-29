डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन, चीन में बने नए ह्यूमनॉइड रोबोटों की अमेरिका में एंट्री बंद

Foreign humanoid robots ban: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए विदेश में बने नए ह्यूमनॉइड (मानव जैसे) रोबोटों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध उन्नत रोबोटों पर लागू होगा। इसमें ह्यूमनॉइड और चार पैरों वाले रोबोट भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर रोबोट चीन में बनाए जाते हैं। चीन, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।