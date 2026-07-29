29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Ukraine Missile Attack: यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जहाज पर फंसे 13 भारतीय

Ukraine War Latest News: यूक्रेन के एक बंदरगाह में फंसे 13 भारतीय नाविकों की सांसें अटकी हुई हैं। चारों तरफ से हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच 'एमवी अमीर-1' जहाज पर मौजूद भारतीय दल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मर्चेंट नेवी यूनियन की इस खौफनाक चेतावनी के बाद अब पूरे देश की नजरें विदेश मंत्रालय के राहत अभियान पर टिकी हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jul 29, 2026

Ukraine Drone Attack

Ukraine-Crisis : यूक्रेन संकट: लगातार हमलों के बीच जहाज पर फंसे 13 भारतीय नागरिक (फोटो सोर्स:@MyCric101)

Ukraine Drone Attack:यूक्रेन और रूस के बीच जारी विनाशकारी युद्ध का खामियाजा अब भारतीय नाविकों को भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन के बेहद संवेदनशील चोर्नोमोरस्क (Chornomorsk) बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े मालवाहक जहाज 'एमवी अमीर-1' (MV AMIR1) पर 13 भारतीय सेफॉरर्स (नाविक) फंस गए हैं। जहाज पर कुल 15 क्रू मेंबर्स सवार हैं, जिनमें से ज्यादातर भारत के रहने वाले हैं।

इस जहाज के आसपास लगातार भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं। जहाजरानी संगठन फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद भावुक और गंभीर अपील जारी करते हुए बताया कि भारतीय दल इस समय "सिटिंग टारगेट" यानी सीधे हमले के निशाने पर आ गया है। क्रू मेंबर्स हर पल इस खौफ में जी रहे हैं कि कोई मिसाइल सीधे उनके जहाज से न टकरा जाए।

"यूक्रेनी पोर्ट पर फंसे हमारे भारतीय नाविकों को युद्ध के मैदान में लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। जहाज के मालिक, फ्लैग स्टेट और भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके इन सभी को सुरक्षित स्वदेश लाना होगा।"

- फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI)

विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख: यूक्रेनी राजदूत तलब

भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ते ही नई दिल्ली में राजनयिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में ओडेसा बंदरगाह के पास एक और मालवाहक जहाज 'एमवी ओमोर्फी' (MV OMORFI) पर हुए हमले के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ा एतराज जताया था।

एक भारतीय नाविक की मौत: 'एमवी ओमोर्फी' पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य भारतीय बाल-बाल बचे थे।

राजदूत को समन: विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत डॉ. अलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब कर अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और नागरिक जहाजों की सुरक्षा पर कड़ा संदेश दिया है।

भारत की दोटुक हिदायत: भारत ने स्पष्ट कहा है कि असैन्य मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का सरासर उल्लंघन है।

ब्लैक सी में बढ़ता जोखिम और भारत के कदम

काला सागर (Black Sea) का इलाका युद्ध शुरू होने के बाद से ही दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग बन चुका है। अनाज और अन्य व्यापारिक सामान ले जाने वाले जहाजों पर लगातार हमलों ने मर्चेंट नेवी के कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ा दी है।

क्या हैं मुख्य चिंताएं और आगे का रास्ता?

सुरक्षित समुद्री रास्ता (Safe Passage): विदेश मंत्रालय यूक्रेन और पड़ोसी देशों के दूतावासों के जरिए फंसे हुए नाविकों को सुरक्षित कॉरिडोर (Safe Corridor) देने की योजना पर काम कर रहा है।

सहानुभूति और कूटनीतिक दबाव: रूस और यूक्रेन दोनों से भारत के राजनयिक संबंध हैं, ऐसे में भारत दोनों पक्षों से असैन्य जहाजों को निशाना न बनाने की अपील लगातार दोहरा रहा है।

परिजन की अपील: भारत में मौजूद फंसे हुए नाविकों के परिवार गहरे सदमे में हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की गुहार लगाई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 10:15 am

Published on:

29 Jul 2026 09:47 am

Hindi News / World / Ukraine Missile Attack: यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जहाज पर फंसे 13 भारतीय

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस से तेल-गैस खरीदना भारत को पड़ेगा महंगा? 100% टैरिफ वाले बिल को अमेरिकी सीनेट की हरी झंडी

US Senate advances Russia sanctions bill.
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन, चीन में बने नए ह्यूमनॉइड रोबोटों की अमेरिका में एंट्री बंद

US ban foreign-made humanoid robots.
विदेश

सऊदी अरब भी जंग में कूदा! इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर किए हवाई हमले

Saudi military strikes Iran-backed militia targets in Iraq.
विदेश

पाउडर से कैंसर! 76 हज़ार मुकदमे निपटाने के लिए कंपनी 52 हज़ार करोड़ देने को तैयार

Talcum powder cancer case
विदेश

अमेरिका से वार्ता का नहीं है कोई प्लान, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री की दो-टूक

Kazem Gharibabadi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.