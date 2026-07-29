Ukraine Missile Attack: यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच जहाज पर फंसे 13 भारतीय

इस जहाज के आसपास लगातार भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं। जहाजरानी संगठन फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद भावुक और गंभीर अपील जारी करते हुए बताया कि भारतीय दल इस समय "सिटिंग टारगेट" यानी सीधे हमले के निशाने पर आ गया है। क्रू मेंबर्स हर पल इस खौफ में जी रहे हैं कि कोई मिसाइल सीधे उनके जहाज से न टकरा जाए।