Patrika Explainer: Iran-US War का नया मोर्चा खुला, सऊदी के ईराक में शिया मिलिशिया पर हमला, मिडिल ईस्ट में तेजी से बदल रहे समीकरण

Trump-Iran talks: अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ही खराब है। होर्मुज में नाकेबंदी के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। अब मध्य पूर्व में युद्ध के नए मोर्च खुलते हुए दिख रहे हैं। पहले सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ा, तो वहीं मंगलवार देर रात सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक ने शिया मिलिशिया संगठन पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। सऊदी के सैन्य संघर्ष में कूदने की वजह से मध्य पूर्व में तेजी से हालात और समीकरण बदल रहे हैं।