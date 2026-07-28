न्यूयॉर्क मेयर ममदानी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच किस बात पर हुआ टकराव? एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

Benjamin Netanyahu-Zohran Mamdani Controversy: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। विवाद की वजह ICC, न्यूयॉर्क दौरा और यहूदी समुदाय की सुरक्षा है। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममदानी का कहना है कि उन्हें नेतन्याहू से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि नेतन्याहू का आरोप है कि मेयर की बयानबाजी नफरत का माहौल बना रही है। इसी बीच नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम बैठक भी होने वाली है।