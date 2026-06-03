ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा एक्शन, तेल टैंकर पर दागी मिसाइल

US Military Strikes Oil Tanker: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर बढ़ रहे एक तेल टैंकर को हमला कर रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि बोत्सवाना के झंडे वाला तेल टैंकर M/T Lexie ईरान के खार्ग द्वीप की ओर बढ़ रहा था।