कुवैत में अचानक गूंजे तेज धमाके, ईरान का बड़ा दावा- ‘हमने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना’

इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया आईआरआईबी की ओर से दावा किया गया है। दावे के मुताबिक, ईरान का कहना है कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इसे फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी कार्रवाइयों का बदला बताया है। हालांकि, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के इस दावे की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह पूरी घटना अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य टकराव का हिस्सा है। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया है। कुवैत पर हुआ यह हमला इसी क्षेत्रीय तनाव का नतीजा माना जा रहा है। खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।