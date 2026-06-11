अमेरिका को पता था जहाज में भारतीय नाविक मौजूद फिर भी किया हमला, दो की मौत और चीफ इंजीनियर लापता

Strait of Hormuz attack: ओमान के तट और होर्मुज के समीप एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक अन्य नाविक अब भी लापता है। यह जानकारी फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने दी है। FSUI के महासचिव मनोज यादव ने बताया कि जहाज से संपर्क पूरी तरह बाधित है, जिसके कारण घटनाक्रम की पूरी जानकारी अभी जुटाई जा रही है।