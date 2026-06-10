Oman Ship Attack: ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर बड़ा हमला, 21 नाविक बचाए गए, 3 भारतीय अब भी लापता

Three Indian Seafarers Missing Oman Tanker Attack: ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि तीन भारतीय अभी भी लापता हैं। भारत सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान पर नजर रखे हुए है।