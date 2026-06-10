10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Oman Ship Attack: ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर बड़ा हमला, 21 नाविक बचाए गए, 3 भारतीय अब भी लापता

Oman Vessel Attack: ओमान तट के पास एक व्यावसायिक जहाज पर हुए हमले में 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता हैं। भारत ने घटना की निंदा की है और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 10, 2026

Three Indian Seafarers Missing Oman Tanker Attack

Three Indian Seafarers Missing Oman Tanker Attack (Representative Image - IANS)

Three Indian Seafarers Missing Oman Tanker Attack: ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि तीन भारतीय अभी भी लापता हैं। भारत सरकार ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव अभियान पर नजर रखे हुए है।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि ओमान तट के पास हुए इस हमले को लेकर भारत गंभीर चिंता व्यक्त करता है। मंत्रालय के अनुसार, जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से 21 को अब तक सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि तीन भारतीयों की तलाश जारी है। बचाव अभियान में ओमानी प्रशासन की मदद ली जा रही है।

ओमान में भारतीय दूतावास कर रहा निगरानी

विदेश मंत्रालय ने बताया कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है। लापता भारतीयों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत ने उम्मीद जताई है कि सभी लापता नाविकों का जल्द पता लगा लिया जाएगा।

क्षेत्र में बढ़ते हमलों पर जताई चिंता

भारत ने कहा कि क्षेत्र में लगातार व्यावसायिक जहाजों पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। मंत्रालय ने बयान में कहा कि मौजूदा क्षेत्रीय संघर्षों के कारण समुद्री मार्गों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नौवहन पर पड़ रहा है।

भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में व्यावसायिक जहाजों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए।

जहाज में लगी थी आग

इससे पहले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने जानकारी दी थी कि ओमान के सोहार तट से करीब 37 किलोमीटर दूर एक जहाज में आग लग गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग इंजन रूम में लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई थी।

यह घटना ऐसे समय हुई है जब हाल के दिनों में ओमान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

पहले भी बचाए गए थे भारतीय नाविक

गौरतलब है कि इससे पहले भी ओमान तट के पास एक अन्य जहाज से 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया गया था। उस घटना में भी भारतीय दूतावास और ओमानी प्रशासन ने मिलकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया था। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर ओमान सरकार को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है और लापता भारतीयों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई है।

POK में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर दोबारा फायरिंग, आंसू गैस के गोले भी दागे गए

ये भी पढ़ें
POK Violence, POK Protest, Pok News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

10 Jun 2026 09:50 pm

Published on:

10 Jun 2026 09:47 pm

Hindi News / World / Oman Ship Attack: ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर बड़ा हमला, 21 नाविक बचाए गए, 3 भारतीय अब भी लापता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

USA-Iran War: ईरान के पास बचने का मौका था, उसने गंवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अब अमेरिका नहीं रुकेगा

Iran-US War
विदेश

ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम: बातचीत में देरी पर भुगतना होगा अंजाम

Donald Trump warning Iran over peace talks delay
विदेश

Russia-Ukraine War: 900 किमी दूर रूस में यूक्रेन ने की मिसाइल स्ट्राइक, हथियारों का कारखाना हुआ तबाह

russia ukraine
विदेश

POK में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर दोबारा फायरिंग, आंसू गैस के गोले भी दागे गए

POK Violence, POK Protest, Pok News
विदेश

कूटनीति के रास्ते पर ईरान: राष्ट्रपति पेजेशकियन ने दिए नीति बदलने के संकेत

Iran President Masoud Pezeshkian speaking at event
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.