US Iran War Update: ‘ईरान ने बातचीत में बहुत देर कर दी’, ट्रंप की खुली चेतावनी, कहा- अब चुकानी होगी कीमत

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, "ईरान की सेना पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। उसकी नौसेना और वायुसेना का बड़ा हिस्सा अब अस्तित्व में भी नहीं है। ईरान सिर्फ बातें करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। मिडिल ईस्ट का दबंग अब खत्म हो चुका है। उन्होंने एक ऐसे समझौते के लिए बातचीत में बहुत ज्यादा समय लगा दिया जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता था, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।"