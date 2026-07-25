हूती मिलीेटेंट्स ने लाल सागर कोस्ट पर दो पोर्ट्स पर सऊदी ऑयल प्लांट्स पर की फायरिंग

हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हुसैन केरमानपुर ने X पर कहा, ऐसा लगता है कि हमारे ईरान में कल रात शांति रही। ईरान में शांत रात के बाद, शनिवार को ईरान की तरफ से अपने खाड़ी पड़ोसियों पर हमलों की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो U.S. हमलों के जवाब में रोज हो रहे हैं।

हालांकि, सऊदी अरब पर ईरान के हूती सदस्यों के हमले इस बात का इशारा थे कि खाड़ी से एनर्जी सप्लाई में रुकावट डालने वाला युद्ध दूसरे बड़े शिपिंग रूट तक फैल सकता है, और यमन के अपने सिविल वॉर को फिर से भड़का सकता है।