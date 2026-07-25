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हूती मिलीेटेंट्स ने लाल सागर कोस्ट पर दो पोर्ट्स पर सऊदी ऑयल प्लांट्स पर की फायरिंग

Red Sea Crisis: यमन के ईरान से जुड़े हूती मिलिटेंट्स ने शनिवार को रेड सी कोस्ट पर दो पोर्ट्स पर सऊदी ऑयल प्लांट्स पर फायरिंग की, लेकिन अमेरिका ने दो सप्ताह में पहली रात ईरान पर एयर स्ट्राइक करने से खुद को रोक लिया।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Jul 25, 2026

Houthi Attack Saudi Arabia

Saudi Oil Plant Attack, photo- ANI

Red Sea Crisis: यमन के ईरान से जुड़े हूती मिलिटेंट्स ने शनिवार को रेड सी कोस्ट पर दो पोर्ट्स पर सऊदी ऑयल प्लांट्स पर फायरिंग की, लेकिन अमेरिका ने दो सप्ताह में पहली रात ईरान पर एयर स्ट्राइक करने से खुद को रोक लिया। हमले को लेकर वॉशिंगटन की ओर से तुरंत कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग पर ईरानी हमलों के बदले में दुश्मनी खत्म करने के लिए एक इंटरिम डील टूटने के बाद से 13 रातों से बढ़ते हमलों का सिलसिला अचानक क्यों रोक दिया।

ईरान में शांत रात

हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हुसैन केरमानपुर ने X पर कहा, ऐसा लगता है कि हमारे ईरान में कल रात शांति रही। ईरान में शांत रात के बाद, शनिवार को ईरान की तरफ से अपने खाड़ी पड़ोसियों पर हमलों की भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो U.S. हमलों के जवाब में रोज हो रहे हैं।
हालांकि, सऊदी अरब पर ईरान के हूती सदस्यों के हमले इस बात का इशारा थे कि खाड़ी से एनर्जी सप्लाई में रुकावट डालने वाला युद्ध दूसरे बड़े शिपिंग रूट तक फैल सकता है, और यमन के अपने सिविल वॉर को फिर से भड़का सकता है।

यमन तक युद्ध फैलने का खतरा

हूती लिट्री स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने कहा कि ग्रुप ने सऊदी सरकारी तेल कंपनी अरामको की जिजान और यानबू में मौजूद जगहों पर कामयाबी से हमला किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए और रॉयटर्स द्वारा वेरिफाइड वीडियो में जिजान में अरामको रिफाइनरी की तरफ से धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिख रहा है।

एशिया के दो ट्रेडिंग सोर्स ने कहा कि उन्हें फ्यूल और तेल स्टोरेज जगहों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया था। ग्रीक सिक्योरिटी सोर्स ने बताया कि यानबू में, तेल प्लांट्स पर निशाना साधी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी अरब में ग्रीक मिलिट्री द्वारा रियाद के साथ एक एग्रीमेंट के तहत ऑपरेट की जाने वाली U.S.-मेड पैट्रियट बैटरी ने इंटरसेप्ट किया।

सऊदी मिलिट्री अलायंस का दावा, हूती ठिकानों पर किए हमले

यमन में, सऊदी-समर्थित, इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार की एयर फोर्स, जिसने एक दशक से ज्यादा समय से हूतियों का विरोध किया है, ने मारिब और अल-जौफ प्रोविंस में हूतियों के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और हथियार डिपो पर हमला किया, यमनी अधिकारियों ने बताया। इससे पहले, सऊदी के नेतृत्व वाले मिलिट्री अलायंस ने कहा था कि उसने शुक्रवार को रेड सी पोर्ट होदेइदाह में हूती मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की थी।
यमन के अधिकारियों ने कहा कि यमन के सिविल वॉर में दोनों पक्ष मोर्चे पर अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहे हैं।

सऊदी अरब एक अरब गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है जो एक दशक से ज़्यादा समय से हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है, जब से ईरान के साथ लड़ने वाले लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था।

यमनी सिविल वॉर, जिसके दौरान लड़ाई और अकाल से लाखों लोग मारे गए, 2022 से सीज़फ़ायर के तहत रुका हुआ है। लेकिन यह सीज़फ़ायर इस महीने टूट गया, और हूतियों ने असल में उस बड़े युद्ध में शामिल हो गए जो उनके ईरानी साथियों ने U.S. और इज़राइल के हमले के बाद से छेड़ा हुआ है।

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Updated on:

25 Jul 2026 10:10 pm

Published on:

25 Jul 2026 10:10 pm

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