US में बीमारी और धुएं पर सियासत! ट्रंप बोले- मैक्सिको और कनाडा पर लगाएंगे भारी टैरिफ

US प्रेसिडेंट ने ये बातें तब कहीं जब अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ताज़ी उपज से जुड़े साइक्लोस्पोरियासिस के देशव्यापी प्रकोप की जांच कर रहे थे, और कनाडा में जंगल की आग से निकला धुआं US के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा था। फिलहल ट्रंप ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ये दोनों शुल्क कैसे लागू किए जाएंगे। ये बयान व्हाइट हाउस द्वारा 19 अगस्त से कई कनाडाई उत्पादों पर 50% नया टैरिफ लगाने की योजना का खुलासा करने के कुछ ही समय बाद आए, जब तक कि दोनों देशों के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं हो जाता। शुक्रवार को, US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने बताया कि उसने 1 मई से साइक्लोस्पोरियासिस के 4,173 लैब-कन्फर्म मामलों का रिकॉर्ड रखा है।