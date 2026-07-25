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US में बीमारी और धुएं पर सियासत! ट्रंप बोले- मैक्सिको और कनाडा पर लगाएंगे भारी टैरिफ

US Air Quality: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाने से होने वाली बीमारी के फैलने के बाद लेट्यूस (सलाद पत्ता) को लेकर मैक्सिको पर और जंगल की आग का धुआं अमेरिका तक पहुंचने को लेकर कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Jul 25, 2026

Donald Trump Tariff

मैक्सिको और कनाडा पर भारी टै​रिफ की धमकी,photo- ANI

US Air Quality: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाने से होने वाली बीमारी के फैलने के बाद लेट्यूस (सलाद पत्ता) को लेकर मैक्सिको पर और जंगल की आग का धुआं अमेरिका तक पहुंचने को लेकर कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने पारंपरिक आर्थिक मामलों से आगे बढ़कर व्यापार से जुड़ी धमकियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

मैक्सिको और कनाडा पर भारी ट्रैरिफ का प्लान

न्यूक्लियर एनर्जी पर एक कार्यक्रम के बाद ओवल ऑफिस में ट्रंप से पूछने पर कि क्या खाने से होने वाली बीमारी के बढ़ते प्रकोप के बीच फिर से लेट्यूस खाना सुरक्षित है। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि हम लेट्यूस की वजह से मैक्सिको पर भारी टैरिफ लगाएंगे। और धुएं की वजह से हम कनाडा पर भी भारी टैरिफ लगाएंगे।

US प्रेसिडेंट ने ये बातें तब कहीं जब अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ताज़ी उपज से जुड़े साइक्लोस्पोरियासिस के देशव्यापी प्रकोप की जांच कर रहे थे, और कनाडा में जंगल की आग से निकला धुआं US के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा था। फिलहल ट्रंप ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ये दोनों शुल्क कैसे लागू किए जाएंगे। ये बयान व्हाइट हाउस द्वारा 19 अगस्त से कई कनाडाई उत्पादों पर 50% नया टैरिफ लगाने की योजना का खुलासा करने के कुछ ही समय बाद आए, जब तक कि दोनों देशों के बीच कोई व्यापार समझौता नहीं हो जाता। शुक्रवार को, US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने बताया कि उसने 1 मई से साइक्लोस्पोरियासिस के 4,173 लैब-कन्फर्म मामलों का रिकॉर्ड रखा है।

हेल्थ एजेंसी का खुलासा

हेल्थ एजेंसी ने बताया कि 7,400 और मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर मिशिगन और ओहियो में हैं और इनकी लैब से पुष्टि होना अभी बाकी है। CDC की हालिया जानकारी से पता चला है कि 41 राज्यों में संक्रमण के मामले पाए गए हैं, हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हो सकता है कि सभी मामले एक ही जगह से न फैले हों। साइक्लोस्पोरियासिस बीमारी 'साइक्लोस्पोरा कैयटेनेन्सिस' नाम के बहुत छोटे पैरासाइट से होती है, जिससे आमतौर पर गंभीर दस्त, पेट में ऐंठन, जी मिचलाना और थकान जैसी समस्याएं होती हैं।

पहले भी इस तरह के संक्रमण दूषित ताजी सब्जियों, पत्तेदार साग-सब्जियों से फैलते देखे गए हैं। ट्रंप ने कनाडा की आलोचना करते हुए फिर कहा कि वहां लगी भीषण आग का धुआं दक्षिण की ओर अमेरिका में फैल रहा है, जिससे कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। उन्होंने कहा, हम धुएं की वजह से कनाडा पर भारी टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने पिछले सप्ताह भी ऐसी ही चेतावनी दी थी।

टैरिफ कब कैसे लगाएंगे, खुलासा नहीं

हालांकि, न तो व्हाइट हाउस और न ही ट्रंप ने इस बारे में कोई आधिकारिक प्रस्ताव पेश किया है कि ऐसे टैरिफ कैसे लागू किए जाएंगे। कनाडा ने हाल के समय में जंगल की आग का सबसे गंभीर दौर देखा है। आग की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और भारी धुआं सीमा पार तक फैल गया है।

पर्यावरण अधिकारियों ने अमेरिका के कई राज्यों में हवा की गुणवत्ता को लेकर चेतावनी जारी की है। IQAir के अनुसार, इस सप्ताह न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित बड़े शहरी केंद्रों में शामिल रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि उन्होंने ट्रंप को जंगल की आग की आपातकालीन स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया था और जोर दिया था कि कनाडा आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।

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Updated on:

25 Jul 2026 07:59 pm

Published on:

25 Jul 2026 07:59 pm

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