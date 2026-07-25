अमेरिका ने ईरान पर हमलों पर लगाई रोक, फिर हो सकता है सीज़फायर!

अमेरिका का ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकना और बातचीत पर जोर देना ट्रंप की एक और नाकाम योजना दर्शाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमलों के ज़रिए ईरान पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। इन हमलों में ईरान को काफी नुकसान भी पहुंचा। होर्मुज़ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में फिर से अमेरिकी नाकेबदनी तैनात हो गई। अमेरिकी सेना ने कई ईरानी कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल साइट्स, ड्रोन साइट्स, रडार साइट्स, सैन्य ठिकानों, ईरानी जहाजों और कुछ अन्य और समुद्री संपत्तियों को निशाना बनाकर हमले किए। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से हमले शुरू होने से तेल की कीमत और सप्लाई भी प्रभावित हुई। हालांकि इसके बावजूद ईरान डटा रहा और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ जवाई कार्रवाई की, जिससे अमेरिका और इन देशों को भी नुकसान झेलना पड़ा।