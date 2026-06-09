समंदर में गिरा अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, नौसेना के सरफेस ड्रोन ने बचाई 2 क्रू मेंबर्स की जान

Apache Helicopter: अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर (फोटो सोर्स- boeing.com)
Apache Helicopter Crash in Oman: अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास गश्त के दौरान समुद्र में गिर गया। हालांकि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में सवार दोनों क्रू मेंबर्स को अमेरिकी नौसेना के एक सरफेस ड्रोन ने सुरक्षित बचा लिया। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को इस घटना की पुष्टि की है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, हेलीकॉप्टर क्षेत्रीय जलक्षेत्र में नियमित गश्त कर रहा था, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है।
अमेरिकी नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन टिमोथी हॉकिन्स ने बताया कि एक मानव रहित सरफेस ड्रोन ने समुद्र में गिरे दोनों सैनिकों का पता लगाया और उन्हें सुरक्षित बचा लिया। यह ड्रोन अमेरिकी नौसेना की फिफ्थ फ्लीट के टास्क फोर्स 59 का हिस्सा है।
टास्क फोर्स 59 को वर्ष 2021 में स्थापित किया गया था। यह नौसेना की पहली ऐसी परिचालन इकाई है जिसमें एआई आधारित सिस्टम, मानव रहित नौकाएं और ड्रोन शामिल हैं।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि दोनों सैनिकों को करीब दो घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई है और हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है।
रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ जारी तनाव और सैन्य गतिविधियों के बीच यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर खोया है। हालांकि शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से गिरा या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। अमेरिकी सैन्य अधिकारी फिलहाल दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
टास्क फोर्स 59 अमेरिकी नौसेना की एक विशेष इकाई है जिसे समुद्री निगरानी और सुरक्षा अभियानों में AI और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य समुद्र में संभावित खतरों की पहचान करना और तेजी से प्रतिक्रिया देना है।
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