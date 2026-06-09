समंदर में गिरा अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, नौसेना के सरफेस ड्रोन ने बचाई 2 क्रू मेंबर्स की जान

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ जारी तनाव और सैन्य गतिविधियों के बीच यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर खोया है। हालांकि शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी की वजह से गिरा या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। अमेरिकी सैन्य अधिकारी फिलहाल दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।