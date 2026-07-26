रोमानिया ने तीसरे दिन भी मार गिराया संदिग्ध ड्रोन, रूस को दी कड़ी चेतावनी

रोमानिया के जनरल प्रॉसिक्यूटर कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार को गिराया गया ड्रोन शहेद मॉडल का था, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमलों में करता है। शनिवार और रविवार को गिराए गए ड्रोन की जांच अभी जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद रूस के खिलाफ आधिकारिक कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रडार सिस्टम ने ड्रोन की गतिविधि को समय रहते पकड़ लिया था। इसके बाद एफ-16 विमानों ने उसे ट्रैक किया और सीमा के पास एक सुनसान इलाके में सुरक्षित तरीके से मार गिराया। रोमानिया ने साफ संकेत दिया है कि भविष्य में भी देश की सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।