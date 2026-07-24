पेपर लीक विधेयक में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, अगले हफ्ते सदन में पेश हो सकता है बिल

ये स्टेशन 20 जुलाई को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बंद किए गए। उस दिन, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) समर्थकों और छात्रों ने जंतर-मंतर से संसद तक मार्च किया था। वे नीट पेपर लीक समेत परीक्षाओं में बार-बार हो रही गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।