Bhargavastra: 10 KM दूर, 5000 मीटर ऊंचाई पर भी दुश्मन के ड्रोन का होगा सफाया, इंडियन आर्मी के सामने हुआ सफल ट्रायल

यह सिस्टम कुछ ही सेकंड में साल्वो मोड में दर्जनों माइक्रो-मिसाइल दागकर पूरे ड्रोन झुंड को एक साथ खत्म करने में सक्षम है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड (EO/IR) और पैसिव RF सेंसर लगे हैं। ये सेंसर कई स्तरों पर टारगेट का पता लगाने, उसे ट्रैक करने और उसकी पहचान करने में मदद करते हैं। इससे हवा में मौजूद स्थिति की पूरी जानकारी मिलती है और ऑपरेटर अलग-अलग ड्रोन या एक साथ काम करने वाले ड्रोन के झुंड का मुकाबला कर सकते हैं।