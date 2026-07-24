CJP Protest: ‘अपराधी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान’, पैलेट गन से घायल युवक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने सरकार को घेरा(फोटो-IANS)
Rahul Gandhi: CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घायल छात्रों की तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पैलेट गन और लाठीचार्ज किया गया। साथ ही सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें भी रखीं। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह 'अपराधी शिक्षा मंत्री' हैं और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। यह बात प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने अंग्रेजी में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान देश की शिक्षा व्यवस्था के बिगड़ते हालात का प्रतीक बन चुके हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके साथ बल प्रयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर रही है, लेकिन घायल छात्रों की हालत अलग कहानी बयां करती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ की आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक घायल छात्र को दिखाते हुए कहा कि वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, तभी उसे पैलेट गन लगी। उन्होंने दावा किया कि छात्र की एक आंख नहीं खुल रही है और उसे उस आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने कहा कि इन छात्रों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। उनके मुताबिक, ये सभी युवा केवल पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे।
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से सरकार के सामने तीन मांगें रखी गई हैं। पहली, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर उसे पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों पर गोली चलाने और लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हजारों छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि छात्रों को डराना-धमकाना और उन पर बल प्रयोग करना बंद होना चाहिए तथा उनकी जायज मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए।
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