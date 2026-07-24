CJP Protest: ‘अपराधी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान’, पैलेट गन से घायल युवक पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

Rahul Gandhi: CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घायल छात्रों की तस्वीरें दिखाते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पैलेट गन और लाठीचार्ज किया गया। साथ ही सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें भी रखीं। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह 'अपराधी शिक्षा मंत्री' हैं और उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। यह बात प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने अंग्रेजी में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान देश की शिक्षा व्यवस्था के बिगड़ते हालात का प्रतीक बन चुके हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।