Congress: छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, कल देशभर में होगा कैंडल मार्च और सत्याग्रह

एआईसीसी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस समितियों के अलावा पार्टी के सभी प्रकोष्ठों, विभागों और कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। पार्टी ने अधिक से अधिक छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है, ताकि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर व्यापक जनसमर्थन जुटाया जा सके। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस करके सरकार पर कई सवाल उठाये थे।