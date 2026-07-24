हिमाचल में बड़ा हादसा: चलती टाटा सूमो पर पहाड़ से टूटकर गिरी चट्टान, 13 लोगों की दर्दनाक मौत

लाहौल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हुई है जबकि दो लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि हादसा चंबा जिले के पांगी और लाहौल-स्पीति जिले की सीमा से सटे इलाके में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है। पहचान पूरी होने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। उदयपुर थाना और तिंदी पुलिस चौकी की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।