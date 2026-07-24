Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल समाप्त करने पर विपक्षी नेताओं की आई प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा?

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने मोदी सरकार द्वारा आश्वासन मिलने के बाद 26वें दिन अपना अनशन समाप्त किया है। उनके इस फैसले का सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने स्वागत किया, हालांकि विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि छात्रों का आंदोलन अब किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है।