CJP Protest: क्या सीजेपी प्रदर्शनकारियों का पासपोर्ट हो गया रद्द? जानें दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द किए जाने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस ने बताया कि CJP प्रदर्शनकारियों के पासपोर्ट रद्द करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए भी कहा कि वे झूठी खबरें शेयर या पोस्ट नहीं करे और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।