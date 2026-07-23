NEET आंदोलन पर विपक्ष में ‘क्रेडिट वॉर’, कांग्रेस-AAP और सपा में बढ़ी दरार

NEET Paper Leak Protest: नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष के बीच ही इस आंदोलन का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है।