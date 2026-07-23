‘जिन लोगों ने पेपर खरीदे, वो भी आम नागरिक, उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया’, CJP प्रोटेस्ट के बीच निर्मला सीतारमण का बयान

Cockroach Janta Party Protest: पेपर लीक विवाद पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक करने, खरीदने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की है। उनके मुताबिक, इस मामले में शामिल आम नागरिकों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। अब फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई होगी ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।