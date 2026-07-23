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‘जिन लोगों ने पेपर खरीदे, वो भी आम नागरिक, उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया’, CJP प्रोटेस्ट के बीच निर्मला सीतारमण का बयान

CJP Protest: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपर लीक मामले पर सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए उन्हें जल्द सजा दिलाई जाएगी।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 23, 2026

Nirmala Sitharaman on Cockroach Janta Party Protest

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Cockroach Janta Party Protest: पेपर लीक विवाद पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक करने, खरीदने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की है। उनके मुताबिक, इस मामले में शामिल आम नागरिकों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। अब फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई होगी ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

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PM Narendra Modi

Updated on:

23 Jul 2026 03:00 pm

Published on:

23 Jul 2026 03:00 pm

Hindi News / National News / ‘जिन लोगों ने पेपर खरीदे, वो भी आम नागरिक, उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया’, CJP प्रोटेस्ट के बीच निर्मला सीतारमण का बयान

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