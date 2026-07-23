जब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जेपी नड्डा ने तुरंत दिया जवाब

सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जोरदार तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। खरगे ने सदन को संबोधित करते हुए कहा- जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी।