अमित शाह ने PM Modi के फास्ट-ट्रैक कोर्ट के फैसले का किया समर्थन, आंदोलन को लेकर भी कही बात

बीजेपी सांसद ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करना चाहते। उन्होंने बिना किसी सूचना के धरना दिया। विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना राजनीति कर रहा है। हम खुले तौर पर चर्चा के लिए तैयार हैं और हमारे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना है।